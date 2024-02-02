Названы главные причины провала украинского наступления

Наступление Киева летом 2023 года провалилось из-за плохой подготовки украинских солдат и офицерского состава, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные причины неудачи военной кампании.

«Одна из главных ошибок, по моему мнению, — это уровень подготовки украинских солдат и офицеров. Он не соответствовал реалиям современного боя. То, что их обучали во Франции, Великобритании, Германии в учебных лагерях, не соответствовало современному уровню ведения войны. Об этом говорят и сами украинские солдаты и офицеры. То, с чем они столкнулись на фронте, совершенно не соответствовало той системе подготовки, которую они прошли», — сказал он.

Первое — это один из низких уровней подготовки украинских солдат и офицеров. Второе — это неправильная тактика использования подразделений, тактические ошибки. Третье — они не рассчитали уровень подготовки наших солдат и офицеров и систему оборонительных укреплений, которые были возведены Олег Глазунов военный эксперт

По словам специалиста, украинская сторона рассчитывала, что Россия не окажет серьезного сопротивления.

«Им говорили, что стоит только пойти в наступление и русские побегут сразу. Но русские солдаты не побежали, потому что были подготовлены очень мощные укрепления, минные поля, различные препятствия для танков, для пехоты. Украинская армия не рассчитывала, что Российская армия в короткий срок создаст эшелонированную систему обороны», — заключил он.