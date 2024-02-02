Пленный признался, что предпочел бы отрезать себе руку, чтобы не служить в ВСУ

Военнослужащий ВСУ, уроженец Киева Василий был взят в плен российскими бойцами на опорном пункте. Его путь в ряды украинской армии начался прямо на работе, рассказал мужчина представителям Минобороны России.

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«Мыл торговый центр "Гулливер". Подошел патруль для проверки документов, ну и поехал, как говорится... В военкомат, из военкомата на ВЛК забрали меня, и пошел служить», - рассказал Василий.

Несмотря на то, что мужчина живет всю жизнь в Киеве, на Майдан он не ходил Пленный напомнил, что это уже не первая революция и знает, как именно они устраиваются.

«Поэтому в такие игры не играю», - поделился он.

Василий ответил на вопрос, что изменил бы в своей жизни, чтобы избежать службы в армии.

«Наверное, руку бы себе отрезал, было бы проще», - сказал пленный.

В заключении рассказа пленный призвал соотечественников думать головой, прежде чем идти служить в ВСУ.