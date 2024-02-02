Северная Корея запустила несколько крылатых ракет
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap.
«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», — отметили южнокорейские военные.
Этот запуск крылатых ракет стал уже четвертым за последнюю неделю. Предыдущий запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья КНДР произвела 30 января. Количество ракет не уточнялось.
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