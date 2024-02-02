КНДР запустила несколько крылатых ракет с западного побережья

КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным военных, ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (07:00 по Москве). При этом количество ракет и их направление не уточняется. Южнокорейские военные силы тесно сотрудничают с США и внимательно следят за дальнейшими действиями со стороны КНДР, добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи с применением атомного авианосца Carl Vinson, крейсера Princeton и прочих военных кораблей вокруг острова Чеджу. До этого СМИ сообщали о том, что глава КНДР Ким Чен Ын хочет обозначить Южную Корею в конституции как враждебную страну номер один. Кроме того, по информации журналистов, Северная Корея начинает упразднять ведомства, которые занимаются межкорейскими делами.