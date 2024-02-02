КНДР запустила несколько крылатых ракет с западного побережья

КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (07:00 по Москве). При этом количество ракет и их направление не уточняется. Южнокорейские военные силы тесно сотрудничают с США и внимательно следят за дальнейшими действиями со стороны КНДР, добавили в комитете.