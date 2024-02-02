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КНДР запустила несколько крылатых ракет с западного побережья

КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

КНДР запустила несколько крылатых ракет с западного побережья
© ТАСС

По данным военных, ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (07:00 по Москве). При этом количество ракет и их направление не уточняется. Южнокорейские военные силы тесно сотрудничают с США и внимательно следят за дальнейшими действиями со стороны КНДР, добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи с применением атомного авианосца Carl Vinson, крейсера Princeton и прочих военных кораблей вокруг острова Чеджу. До этого СМИ сообщали о том, что глава КНДР Ким Чен Ын хочет обозначить Южную Корею в конституции как враждебную страну номер один. Кроме того, по информации журналистов, Северная Корея начинает упразднять ведомства, которые занимаются межкорейскими делами.

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