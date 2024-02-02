Спецоперация на Украине 2 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 февраля 2024 года.

«РВ»: войска РФ проломили оборону ВСУ на купянском направлении

Российская армия проломила оборону Вооруженных сил Украины, сообщает «Ура.ру».

Это произошло на Купянском-Лиманском направлении. Военные выбили противника с опорных пунктов и продвинулись на 2,5 километра.

Российские подразделения приблизились к Тернам и Ямполевки.

Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО

Новейший российский самоходный миномет «Дрок», переданный в войска в рамках экспериментальной партии и уже примененный в ходе специальной военной операции, получит улучшения защиты и доработки по технической части, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Разработчики и изготовители проанализируют и внедрят переданные предложения по доработке технической части, а также связанные с повышением удобства работы, улучшения обитаемости и защищенности машины.

«Дрок» оснащен современной системой управления огнем, что облегчает работу военнослужащих. Особое внимание уделено безопасности экипажа: огонь можно вести, не выходя из машины, имеющей хорошую противопульную и противоминную защиту.

Полковник СБУ Стариков: ВС России массово пополняются добровольцами

В России в отличие от Украины есть граждане, которые добровольно желают служить в зоне проведения специальной военной операции, сообщает RT со ссылкой на заявление украинского полковника Службы безопасности в отставке Олега Старикова.

По его словам, у Киева не получилось добиться такого же притока в Вооруженных силах Украины. Стариков предложил депутатам Верховной Рады отправиться на службу в штурмовые отряды, и подать пример населению, выполнив свой закон о мобилизации.