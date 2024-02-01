На Украине заявили о гибели двух французских добровольцев

Двое французских волонтеров погибли в подконтрольном Вооруженным силами Украины (ВСУ) городе Бериславе в Херсонской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

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По его словам, еще трое граждан Франции получили легкие ранения.

Ранее сын французского бригадного генерала был ликвидирован в результате удара Российской армии по пункту временной дислокации наемников в Харькове. Француз служил во 2-м батальоне международного легиона.