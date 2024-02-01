Залужный назвал условие для усиления ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал использовать «непопулярные меры» для увеличения численности армии. Об этом он написал в статье для CNN.

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Он указал на то, что Киеву необходимо признать преимущество России, которым она обладает в возможности мобилизации человеческих ресурсов.

«Нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы», — добавил главком.