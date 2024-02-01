$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Фрегат «Гессен» 8 февраля выйдет из ФРГ для участия в операции ЕС в Красном море

Немецкий фрегат «Гессен» 8 февраля отправится из Вильгельмсхафена для участия в операции Европейского союза по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Фрегат «Гессен» выйдет из ФРГ для участия в операции в Красном море
© RT на русском

Об этом сообщило агентство DPA, пишет ТАСС.

Отмечается, что фрегат «Гессен» оснащён зенитными ракетами.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — члены ЕС согласовали запуск с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием «Аспидес».

Военные новости
Жозеп Боррель
ЕС
Германия