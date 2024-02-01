Фрегат «Гессен» выйдет из ФРГ для участия в операции в Красном море

Фрегат «Гессен» 8 февраля выйдет из ФРГ для участия в операции ЕС в Красном море
Немецкий фрегат «Гессен» 8 февраля отправится из Вильгельмсхафена для участия в операции Европейского союза по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.
Об этом сообщило агентство DPA, пишет ТАСС.
Отмечается, что фрегат «Гессен» оснащён зенитными ракетами.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — члены ЕС согласовали запуск с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием «Аспидес».