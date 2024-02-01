Власти Херсонской области сообщили об уничтожении терминала Starlink
Цель поразили военнослужащие группировки войск «Днепр».
Как сообщил в своём Telegram-канале Владимир Сальдо, использовался беспилотник «Ланцет». По его словам, артиллерия уничтожила склад боеприпасов, пусковую установку дронов, станцию контрбатарейной борьбы. Также поражены три танка и боевая машина.
В июне прошлого года принадлежащая Илону Маску компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink.