Власти Херсонской области сообщили об уничтожении терминала Starlink

Как сообщил в своём Telegram-канале Владимир Сальдо, использовался беспилотник «Ланцет». По его словам, артиллерия уничтожила склад боеприпасов, пусковую установку дронов, станцию контрбатарейной борьбы. Также поражены три танка и боевая машина.