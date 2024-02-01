В Польше возбудили дело о залетевшей в страну ракете

Представитель окружной прокуратуры Варшавы и прокурор Шимон Банна заявил, что в Польше было возбуждено уголовное дело из-за залетевшей в страну ракеты. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела было принято из-за того, что ракета потенциально могла представлять угрозу для жизни местного населения. По словам Банна, следователи собираются установить все обстоятельства произошедшего, а также доподлинно выяснить характеристики и принадлежность неопознанного объекта.

«В связи с тревожным событием, произошедшим 29 декабря 2023 года, хотел бы сообщить, что Военный отдел районной прокуратуры в Люблине инициировал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом», — рассказал он.