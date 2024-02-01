На атомном ледоколе «Ямал» проведены испытания БПЛА

«В акватории судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря с атомного ледокола „Ямал“ (входит в состав ФГУП „Атомфлот“ — предприятие Росатома) успешно проведен третий этап испытаний БПЛА, предназначенного для получения оперативной информации о ледовой обстановке, необходимой для обеспечения безопасности судоходства по СМП», — говорится в сообщении, цитируемом ТАСС.