На атомном ледоколе «Ямал» проведены испытания БПЛА
Росатом успешно завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию Росатом. Полет проходил в акватории Карского моря с атомного ледокола «Ямал».
«В акватории судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря с атомного ледокола „Ямал“ (входит в состав ФГУП „Атомфлот“ — предприятие Росатома) успешно проведен третий этап испытаний БПЛА, предназначенного для получения оперативной информации о ледовой обстановке, необходимой для обеспечения безопасности судоходства по СМП», — говорится в сообщении, цитируемом ТАСС.
Данные, получаемые аппаратом, позволяют формировать цифровую систему Северного морского пути.
Испытания БПЛА проводились в темное время суток в сложных метеоусловиях, все системы комплекса отработали в штатном режиме. Беспилотник совершил полет длительностью 115 минут на высоте 600 м в условиях облачности. Протяженность пути составила 174 км.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прошла демонстрация противодействия беспилотным летательным аппаратам с участием компаний-производителей. Показательные учения прошли вблизи трассы Сургут-Салехард.