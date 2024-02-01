Госдеп США одобрил поставку Индии 31 беспилотника MQ-9B на $4 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Индии 31 беспилотника MQ-9B, сообщила пресс-служба управления военного сотрудничества Пентагона. В ведомстве уточнили, что стоимость контракта оценивается в $3,99 млрд.

Правительство Индии запросило закупку 31 беспилотника MQ-9B Sky Guardian; 161 встроенной системы глобального позиционирования и инерциальной навигации (EGI); 35 комплектов датчиков L3 Rio Grande Communications Intelligence; 170 ракет AGM-114R Hellfire; 16 учебных ракет M36E9 Hellfire (CATM); 310 лазерных бомб малого диаметра GBU-39B/B (LSDB) и восемь управляемых испытательных машин (GTV) GBU-39B/B LSDB с боевыми взрывателями, — сообщили в Минобороны США.

Обсуждаемый контракт на поставку включает в себя ряд дополнительной техники, в том числе радаров и спутниковых станций. В стоимость также входят услуги инженерной и технической поддержки правительства США и подрядчиков.

Генеральным подрядчиком назначена компания-разработчик дронов General Atomics Aeronautical Systems, которая базируется в Калифорнии. В Пентагоне заявили, что поставка дронов позволит укрепить американо-индийские стратегические отношения и улучшит безопасность ключевого регионального партнера.