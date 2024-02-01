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На КПП в Приднестровье нашли деталь от ПЗРК "Игла"

Источник питания от переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" был найден на территории пограничного пункта в городе Бендеры в разделительной Зоне безопасности приднестровского конфликта. Об этом сообщает информационное агентство "Новости Приднестровья" со ссылкой на Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по управлению миротворческой операцией.

На КПП в Приднестровье нашли деталь от ПЗРК "Игла"
© РИА Новости

Как отмечалось на заседании ОКК, деталь была обнаружена 28 января в ходе озеленительных работ на КПП местной жительницей. Деталь идентифицировали прибывшие на место военные специалисты, она была передана в Управление внутренних дел.

В апреле 2023 года в непризнанном Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая 2023 года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.

ОКК является коллективным руководящим органом миротворческой операции, в которую входят делегации России, Молдавии и Приднестровья.

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