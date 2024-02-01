Иран выводит офицеров из Сирии в ожидании атак Израиля

Руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приняло решение вывести из Сирии ряд офицеров высшего звена из-за серии ударов со стороны Израиля. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Сирию уже покинул ряд высокопоставленных офицеров КСИР. При этом издание подчеркивает, что их отъезд не означает полный вывод иранских военных из стран. Причиной такого решения называются удары со стороны Израиля, которые стали серьезной угрозой для офицеров КСИР.

Источник также добавил, что для сохранения своего влияния в Сирии власти Ирана планируют в дальнейшем делать упор на союзные шиитские группировки. При этом точное число покинувших Сирию офицеров остается неизвестным.