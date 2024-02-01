Стало известно число украинских полицейских на фронте

Четверть штата сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) Украины находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Число полицейских на фронте назвал глава ведомства Игорь Клименко во время встречи с послом Германии на Украине Мартином Егером, пресс-релиз доступен на сайте МВД.

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«Система МВД — важная составляющая в обороне Украины. Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружение и боеприпасы», — сказал чиновник.

Также с его слов стало известно, что ФРГ передала Госпогранслужбе Украины более 40 автомобилей и 6 машин механизированного разминирования, а экспертной службе МВД — спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований.