Один из бывших лидеров батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий выразил мнение, что Вооруженным силам Украины следует снова идти в наступление, и именно оно может стать решающим в текущем конфликте. Данное заявление не подтвердили многие украинские, российские и западные военные эксперты.

Комментарий бывшего военнослужащего опубликовало агентство УНИАН в среду, 31 января. При этом Дикий подчеркнул, что подобное развитие событий возможно лишь в том случае, если Запад одобрит возобновление военной помощи Киеву. Он также признался, что по итогам прошлого года украинская армия серьезно истощена.

Кроме того, собеседник издания сообщил, что, если в Конгрессе США не будут достигнуты договоренности о выделении средств, ситуация сложится иначе. «В таком случае мы не нуждаемся в советах. Мы просто автоматически становимся глубоко в оборону, потому что у нас просто не будет выбора», — заключил он. Таким образом, Дикий на данный момент сомневается в возможности нового украинского контрнаступления.

Аналогичной позиции придерживаются другие украинские военные эксперты. Так, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков подчеркнул, что в ВСУ ситуация по количеству боеприпасов и числу солдат становится все хуже и хуже. В свою очередь отставной генерал Сергей Кривонос уверен, что Украина не располагает ресурсами для нового наступления: он указал на ошибочную политику властей в вопросе мобилизации и работы предприятий для обеспечения потребностей военных.

В России также усомнились в возможностях ВСУ — военный эксперт Олег Глазунов считает, что украинской армии не хватит ресурсов на проведение еще одной крупной кампании после прошлогодней неудачи.

«На Украине не хватит ресурсов, чтобы продолжать контрнаступление — то есть не хватит ни танков, ни артиллерии, ни авиации. Не стоит бояться таких вот высказываний, потому что ресурсы Украины не так велики и в плане техники, и в плане личного состава», — заключил он.

Западные эксперты выразили похожее мнение. Военный аналитик The Wall Street Journal Марк Кансиан признал, что ВСУ окажутся в трудном положении уже к концу лета в случае отсутствия помощи со стороны США. Он подчеркнул, что сейчас Киев получает на две трети меньше оружия, чем во время контрнаступления летом прошлого года.

22 января демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США снова не смогли договориться о помощи Украине. Следующее голосование по данному вопросу состоится 7 февраля.

Утверждения о том, что наступление ВСУ в 2024 году может стать решающим в конфликте, не получили распространения в СМИ.