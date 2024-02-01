"Ланцеты" назвали проклятием для польских САУ Krab на Украине

Российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых Вооруженными силами Украины. Такой вывод содержится в материале, размещенном на интернет-портале interia.pl.

"Российские беспилотники "Ланцет" - это настоящее проклятие для польских САУ, используемых украинцами, - подчеркивается в публикации. - Они являются одним из важнейших средств в борьбе с артиллерией".

Также отмечается, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще 4 получили повреждения. По данным портала, всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.