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"Ланцеты" назвали проклятием для польских САУ Krab на Украине

Российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых Вооруженными силами Украины. Такой вывод содержится в материале, размещенном на интернет-портале interia.pl.

"Ланцеты" назвали проклятием для польских САУ Krab на Украине
© РИА Новости

"Российские беспилотники "Ланцет" - это настоящее проклятие для польских САУ, используемых украинцами, - подчеркивается в публикации. - Они являются одним из важнейших средств в борьбе с артиллерией".

Также отмечается, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще 4 получили повреждения. По данным портала, всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.

Прототип САУ Krab был разработан в 2001 году. Первые испытания начались в 2012 году. Для САУ используются натовские снаряды калибра 155 мм. Боевая масса машины составляет 48 тонн, экипаж - 5 человек, максимальная дальность стрельбы - 67 км.

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