В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении

"Противник потерял [на донецком направлении] до 290 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении.