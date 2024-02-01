В расчете комплекса Patriot, ракетой которого был сбит Ил-76 в Белгородской области , могли быть американцы. Российская газета

"Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на ТЗМ (транспортно-заряжающие машины - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что конкретные лица, входившие в расчет ЗРК, сейчас устанавливаются. ТАСС