Главком ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но Владимир Зеленский этого не допустил. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации источника, отводом войск из Авдеевки Залужный хотел «выровнять фронт». Также сообщается, что президент Украины действительно хотел уволить Залужного. Издание подчеркнуло, что генералы выступили против назначения на место главкома ВСУ Александра Сырского, так как считают Залужного более гуманным.

1 февраля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вопрос отставки Валерия Залужного зависит от позиции Соединенных Штатов, а не от решения Владимира Зеленского.

В этот же день телеканал CNN сообщил, что указ об увольнении Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.