В Белоруссии оценили возможность применения ТЯО

Механизмов, способов и приемов применения ядерного оружия нет в военной доктрине Белоруссии, сообщил начальник информационно-аналитического управления генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин. RT на русском
"Хочу успокоить всех — воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент", - заявил он. News.ru
"Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства", - отметил Буторин. ТАСС