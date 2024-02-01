В Белоруссии оценили возможность применения ТЯО

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МО Белоруссии: в военной доктрине не идет речь о применении ядерного оружия

Механизмов, способов и приемов применения ядерного оружия нет в военной доктрине Белоруссии, сообщил начальник информационно-аналитического управления генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин. RT на русском

"Хочу успокоить всех — воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент", - заявил он. News.ru

"Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства", - отметил Буторин. ТАСС

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© РИА Новости
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