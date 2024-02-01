В Белоруссии оценили возможность применения ТЯО

Механизмов, способов и приемов применения ядерного оружия нет в военной доктрине Белоруссии, сообщил начальник информационно-аналитического управления генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин. RT на русском

"Хочу успокоить всех — воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент", - заявил он. News.ru