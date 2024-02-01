СМИ заявили, что покупка у США F-16 и их модернизация не обременена допусловиями

Реализация проекта по покупке у США новых истребителей F-16 и по модернизации имеющихся у Турции не содержит каких-либо особых условий. Об этом сообщил журналистам источник в Минобороны Турции.

"Процедура одобрения в Конгрессе США нашего запроса о закупке 40 новых F-16 и модернизации имеющихся 79 единиц F-16, их боекомплекта и оборудования началась 26 января. Когда мы получим соответствующие письма об одобрении проекта, начнется работа над календарем реализации и можно будет четко определить стоимость проекта. Кроме того, вопреки утверждениям некоторых греческих новостных сайтов, вопрос покупки и модернизации F-16 не обременен никакими условиями", - цитирует источник телеканал TRT.

Под подобными условиями могут подразумеваться, к примеру, запреты на использование самолетов в определенных регионах или операциях.

Коснувшись вопроса о судьбе возвращения Турции в проект F-35, источник указал, что "на данный момент в позициях обеих стран никаких изменений нет и заявления США на текущем этапе следует рассматривать как декларацию доброй воли". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.

Говоря о перспективах получения Турцией истребителей Eurofighter Typhoon, источник указал, что "запрос Анкары все еще действует".

"Ждем позитивного подхода к этому вопросу со стороны Германии как страны - участницы консорциума. Переговоры и работа продолжаются", - сказал он.