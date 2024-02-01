Члены конгресса США раскритиковали коррупцию в ВСУ

Члены конгресса США раскритиковали коррупцией в украинской армии. Об этом они сообщили в комментарии изданию The American Conservative (AC).

По их данным, американские средства, выделенные Киеву, идут не туда, куда предполагалось. Власти США не имеют реального контроля за более чем $100 млрд.