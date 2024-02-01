В зоне проведения СВО на Купянском направлении выявлены англоязычные экипажи бронетехники ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко . Газета.Ru

По его словам, об англоязычном экипаже в украинском танке стало известно в результате радиоперехвата и анализа эфира во время активных боевых действий в районе села Синьковка в Харьковской области. Он добавил, что на английском языке команды также передавали экипажу бронетранспортера ВСУ в районе села Песчаное. Lenta.ru