Военно-промышленные корпорации отказываются от контрактов Пентагона

Американские военно-промышленные корпорации отказываются от разработок передовых систем вооружений для Пентагона из-за возможных убытков. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о таких компаниях, как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies (RTX).

По данным издания, «недовольство в отрасли назревало уже несколько месяцев и достигло апогея на прошлой неделе, когда Northrop Grumman заявила о дополнительных расходах в $1,2 млрд на программу по созданию B-21 Raider».

Ожидается, что бомбардировщик дальнего действия B-21 Raider будет способен нести ядерное оружие и станет центральным элементом систмы по сдерживанию Китая и России. Однако стоимость его производства резко выросла из-за инфляции и проблем с цепочками поставок, связанными с пандемией коронавируса.

При этом Lockheed Martin и RTX – два крупнейших оборонных подрядчика Пентагона – также несут убытки от контрактов на разработку вооружений «для противодействия угрозам из-за рубежа» из-за фиксированной цены.

Военно-промышленная компания Northrop Grumman уже отказалась участвовать в программе разработки реактивных истребителей, которые должны прийти на замену F-22. Также от заключения контрактов с Минобороны США отказывались и в компании L3Harris Technologies.

В свою очередь в Пентагоне заявили о намерении смягчить условия договоров с разработчиками, чтобы избежать их убытков из-за «непредвиденных экономических условий».

Ранее компания OpenAI, создавшая ChatGPT на основе искусственного интеллекта, начала работать с Пентагоном над несколькими проектами, включая проект по кибербезопасности. Таким образом стартап отказался от собственного запрета на предоставление искусственного интеллекта военным.