ВС России нанесли мощный удар по укрепрайонам и пехоте ВСУ

Российские артиллеристы при помощи 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили несколько замаскированных укрепрайонов ВСУ, а также поразили скопления живой силы украинских войск. Удары 70-й гвардейский мотострелковый полк ЮВО нанес на Запорожском направлении, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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В заявлении указывается, что координаты местоположения противника были получены при помощи разведки с использованием БПЛА. После все данные в оперативном порядке передали артиллеристам.

Благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение живой силе, пытавшейся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон противника, — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщалось, Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление весной 2024 года, заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов. По его мнению, наступление российской армии «полностью исчерпает себя» в марте. Наступление на позиции ВС РФ начнется сразу после этого, утверждает он.