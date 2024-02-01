Минобороны отчиталось об уничтожении шести беспилотников за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области и еще два — над Воронежской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытку Киева атаковать объекты на территории Российской Федерации пресекли около 6:30 мск. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

Напомним, что минувшей ночью средства ПВО сбили еще пять беспилотников. Как рассказывали в Минобороны, четыре дрона поразили над территорией Белгородской области, еще один — над Курской областью.