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Минобороны отчиталось об уничтожении шести беспилотников за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области и еще два — над Воронежской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Минобороны отчиталось об уничтожении шести беспилотников за ночь
© РИА Новости

По информации ведомства, попытку Киева атаковать объекты на территории Российской Федерации пресекли около 6:30 мск. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

Напомним, что минувшей ночью средства ПВО сбили еще пять беспилотников. Как рассказывали в Минобороны, четыре дрона поразили над территорией Белгородской области, еще один — над Курской областью.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что два летательных аппарата сбили на подлете к городу Строитель. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

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