Минобороны отчиталось об уничтожении шести беспилотников за ночь
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области и еще два — над Воронежской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
По информации ведомства, попытку Киева атаковать объекты на территории Российской Федерации пресекли около 6:30 мск. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.
Напомним, что минувшей ночью средства ПВО сбили еще пять беспилотников. Как рассказывали в Минобороны, четыре дрона поразили над территорией Белгородской области, еще один — над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что два летательных аппарата сбили на подлете к городу Строитель. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.