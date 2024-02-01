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Военный рассказал о ситуации на одном из основных направлений в зоне СВО

Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления в ближайшее время, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О ситуации на одном из основных направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Военный рассказал о ситуации на одном из основных направлений в зоне СВО
© РИА Новости

«Буквально на днях мы наносили удары на оперативную глубину в районе Харьковской области. Впервые на том направлении были применены беспилотники "Герань", а также ракетные удары, которые достигли своей цели», — сообщил Дандыкин.

По словам капитана первого ранга запаса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на харьковское направление резервы.

«Они стараются уйти в оборону, переформироваться. А Запад подкидывает им новое оружие, в частности, планируемые бомбы», — добавил он.

"Очевидно, что в ближайшее время какие-то положительные для нас будут известия с харьковского направления"- Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Также Дандыкин отметил действия Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении.

«Наши войска продавливают противника по купянскому направлению», — заключил военный эксперт.

29 января в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Помимо этого, в районе Синьковки были отражены три атаки штурмовиков ВСУ.

В свою очередь полковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России после взятия под контроль Табаевки развивают свой успех на купянском направлении.

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