Минобороны России заявило об уничтожении американской гаубицы M-777

"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС). Координаты цели были переданы расчету 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - говорится в сообщении.