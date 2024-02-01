Сальдо обвинил ВСУ в насилии над солдатами

Все меньше украинских военнослужащих хотят принимать участие в боевых действиях против России, но их отправляют на фронт насильно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. При этом Киев, по его словам, бросает в бой практически необученных солдат, а не кадровых военных.

Количество желающих не воевать <...> резко идет вниз. <...> И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов, которые бегают по всем городам и населенным пунктам на правом берегу и ловят мужчин, — сказал губернатор.

Сальдо отметил, что мобилизуют по большей части жителей южных областей Украины, но не запада страны. Он также заявил, что украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен, поэтому они вынуждены воевать «под дулом автомата».

Ранее стало известно о массовом отъезде украинцев в Польшу из-за разработанного Киевом законопроекта о мобилизации. Сообщалось, что толпы граждан выстроились в очередь за документами около Паспортного сервиса в Варшаве. По некоторым данным, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, ведь если закон о мобилизации на Украине примут, уклонисты в ближайшее время не смогут обновить документы.