Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер с позывным «Змей», об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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«Пошла по стопам предков-фашистов: Армией России уничтожена немецкая наемница Диана Савита Вагнер», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вагнер служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь» и Интернациональном легионе. Военнослужащей было 36 лет.