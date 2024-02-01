Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват главнокомандующий Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика журналисту Василию Апасову.

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Как уточнил Мосийчук, за провал контрнаступления ответственен лично Залужный, так как он отдавал приказы.

«Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад», — указал бывший депутат.

По мнению Мосийчука, если Залужный бы понимал надвигующуюся «человеческую катастрофу», он должен был предотвратить ее, несмотря на возможное давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского.