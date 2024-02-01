$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват главнокомандующий Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика журналисту Василию Апасову.

Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ
© Lenta.ru

Как уточнил Мосийчук, за провал контрнаступления ответственен лично Залужный, так как он отдавал приказы.

Подоляк ушел от ответа на вопрос о встрече Зеленского и Залужного

«Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад», — указал бывший депутат.

По мнению Мосийчука, если Залужный бы понимал надвигующуюся «человеческую катастрофу», он должен был предотвратить ее, несмотря на возможное давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что виновником провала контрнаступления ВСУ стал Залужный. Он также назвал главкома ВСУ виновным в том, что контрнаступление началось там, где было анонсировано.

Военные новости
Валерий Залужный
Игорь Мосийчук
Дмитрий Марченко
Владимир Зеленский
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости