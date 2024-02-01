Спецоперация на Украине 31 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Мы собрали самые свежие новости об СВО на 31 января 2024 года.

Путин назвал одно из важнейших направлений фронта

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где происходят боевые действия, сообщает Рамблер.

"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения", — заявил он на встрече с доверенными лицами.

Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

31 января в Россию в результате обмена с Украиной вернулись 195 военнопленных, пишет Рамблер со ссылкой на заявление Минобороны РФ. В рамках обмена Киеву передали 195 украинских военнопленных. Сообщается также, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.

Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Крым