Спецоперация на Украине 31 января: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Мы собрали самые свежие новости об СВО на 31 января 2024 года.
Путин назвал одно из важнейших направлений фронта
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где происходят боевые действия, сообщает Рамблер.
"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения", — заявил он на встрече с доверенными лицами.
Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной
31 января в Россию в результате обмена с Украиной вернулись 195 военнопленных, пишет Рамблер со ссылкой на заявление Минобороны РФ. В рамках обмена Киеву передали 195 украинских военнопленных. Сообщается также, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Крым
Дежурные средства ПВО уничтожили 20 авиационных управляемых ракет в районе Крыма, сообщает Рамблер со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Уточняется, что над акваторией Черного моря было уничтожено 17 украинских ракет. Еще три уничтожили над Крымским полуостровом.