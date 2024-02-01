Оператор БПЛА вывел через минное поле сдавшегося военного ВСУ

РИА Новости: оператор БПЛА вывел через минное поле военного ВСУ, решившего сдаться
Российский оператор БПЛА вывел украинского военного, решившего сдаться, на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле.
Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки войск «Юг» с позывным Старший.
«Недавно был случай: птичкой одного выводили, под нашу птичку он шёл, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — цитирует военного РИА Новости.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен.
Также украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал, что во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный снег.