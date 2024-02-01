Концерны отказываются от контрактов с Пентагоном на разработку оружия

В США ряд военно-промышленных корпораций отказываются сотрудничать с Пентагоном в разработке систем вооружения для противодействия угрозам из-за рубежа. Об этом пишет The Wall Street Journal. Речь идет о таких компаниях, как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Из руководство аргументирует свое решение убытками от этого сотрудничества.