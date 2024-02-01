В Москву прибыли освобожденные из украинского плена российские военные

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщает телеканал «Звезда». Об обмене пленными стало известно в среду, 31 января.

По данным телеканала, военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны страны. Сообщается, что из плена были освобождены 195 человек. В рамках обмена к себе на родину отправились 195 украинских бойцов, которых удерживали в России.

Этот обмен стал первым после крушения самолета Ил-76, на борту которого, по данным МО РФ, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В Минобороны РФ рассказывали, что посредником при возвращении военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты. По данным МО, власти ОАЭ оказали гуманитарное содействие.