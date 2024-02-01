США просят Турцию избавиться от российской системы ПВО С-400

«Программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 и С-400. Если Турции удастся разрешить наши опасения, тогда ее движение программы F-35 может быть восстановлено», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для СМИ.