$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

США просят Турцию избавиться от российской системы ПВО С-400

Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность возвращения страны в программу по производству американских истребителей F-35. Взамен в Белом доме просят Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем ПВО С-400.

США просят Турцию избавиться от российской системы ПВО С-400
© РИА Новости

«Программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 и С-400. Если Турции удастся разрешить наши опасения, тогда ее движение программы F-35 может быть восстановлено», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для СМИ.

На Западе заявили о неэффективности ракет HIMARS на фоне российской техники

В глобальном противостоянии с Россией в США сегодня пытаются заручится поддержкой Анкары. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал Турцию ближайшим союзником РФ. По его словам, с этой страной Россия имеет близкие отношения.

Военные новости
Джон Кирби
Сергей Лавров
МИД России
Анкара
Турция
Соединенные Штаты