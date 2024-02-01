Киев запустил 20 управляемых авиаракет по объектам в России

Министерство обороны РФ заявило, что украинская армия попыталась совершить атаку на территории России при помощи 20 управляемых авиаракет. По данным ведомства, во время атаки были задействованы средства ПВО, которые сумели перехватить и уничтожить 17 ракет над Черным морем, а еще три - над Крымским полуостровом.

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовка в Крыму, но авиационная техника не пострадала.

Министерство обороны отметило, что данная попытка атаки была предотвращена, и подчеркнуло, что Россия не будет терпеть подобных действий со стороны Украины.

2 января сообщалось, что запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» легко перехватить. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Ракеты «Ольха» — это модернизированный «Град». Они там просто поменяли базу и назвали «Ольха», — разъяснил собеседник издания.

По его словам, в этом и есть особенность данных боевых припасов. Дальность полета составляет 40-50 км, одна подобная ракета может нести порядка 12 кг заряда, что считается мощным показателем и позволяет разрушить кровлю жилого дома при попадании.