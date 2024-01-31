Украина заявила о «критической нехватке» снарядов
Киев сообщил своим западным союзникам о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. Соответствующие письмо странам Евросоюза направил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, передает Bloomberg.
В нем он заявил, что ВСУ сталкиваются с превосходством РФ в вооружениях.
«Украина не может выпускать более двух тысяч снарядов в день по всей линии фронта, которая простирается на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия», — говорится в письме Умерова.
По его словам, нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем». В связи с этим Умеров призвал западных союзников «сделать больше, чтобы выполнить обещание поставить миллион артиллерийских снарядов» Киеву.
Ранее в Белом доме заявили, что США не смогут помочь Украине, если Конгресс не одобрит новую помощь.