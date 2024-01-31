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Украина заявила о «критической нехватке» снарядов

Киев сообщил своим западным союзникам о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. Соответствующие письмо странам Евросоюза направил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, передает Bloomberg.

Украина заявила о «критической нехватке» снарядов
© globallookpress.com

В нем он заявил, что ВСУ сталкиваются с превосходством РФ в вооружениях.

«Украина не может выпускать более двух тысяч снарядов в день по всей линии фронта, которая простирается на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия», — говорится в письме Умерова.

По его словам, нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем». В связи с этим Умеров призвал западных союзников «сделать больше, чтобы выполнить обещание поставить миллион артиллерийских снарядов» Киеву.

Ранее в Белом доме заявили, что США не смогут помочь Украине, если Конгресс не одобрит новую помощь.

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