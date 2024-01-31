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Появилось видео поражения ЗРК Iris-T в Харьковской области

В интернете появилось видео поражения зенитного ракетного комплекса Iris-T на позиции, расположенной между селами Лесное и Русская Лозовая в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении ЗРК IRIS-T производства ФРГ и радиолокационной станции обнаружения воздушных целей «Пеликан».

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На кадрах видео, снятого беспилотником, отчетливо различимы детали комплекса. Во второй части ролика видно, как ракета поражает ЗРК.

Военные эксперты отметили, что российские разведчики и расчеты ракетных комплексов сработали оперативно и смогли поразить комплекс стоимостью €140 млн.

Специалисты уточнили, что ранее в этом районе были уничтожены украинские ЗРК С-300ПС.

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