Появилось видео поражения ЗРК Iris-T в Харьковской области

В интернете появилось видео поражения зенитного ракетного комплекса Iris-T на позиции, расположенной между селами Лесное и Русская Лозовая в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении ЗРК IRIS-T производства ФРГ и радиолокационной станции обнаружения воздушных целей «Пеликан».

На кадрах видео, снятого беспилотником, отчетливо различимы детали комплекса. Во второй части ролика видно, как ракета поражает ЗРК.

Военные эксперты отметили, что российские разведчики и расчеты ракетных комплексов сработали оперативно и смогли поразить комплекс стоимостью €140 млн.