СМИ: операция США против Ирана может продолжаться несколько недель
Операция возмездия со стороны Соединенных Штатов против Ирана может продолжаться на протяжении нескольких недель, пишет телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Военная база западной коалиции, расположенная в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, была атакована беспилотником в субботу, 27 января. Погибли трое американских военнослужащих, 40 получили ранения.
Источник пояснил, что в США идут консультации по вопросу о конкретных целях для удара. Первоначально предполагалось, что атаки могут быть произведены по объектам как на территории Ирана, так и за его пределами.
В настоящее время администрация главы США Джо Байдена склоняется к нанесению ряда ударов по базам Ирана за его пределами. Кроме того, возможно проведение киберопераций, уточнил собеседник агентства.
Ранее американские официальные лица предупредили, что ответные действия Вашингтона будут разбиты на несколько этапов.