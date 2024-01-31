ВС РФ поразили здание "Укртелекома" в Харькове, где видели военных из Швеции

ВС России в ночь на 31 января нанесли удар по зданию "Укртелекома" в Харькове, где ранее видели военных из Швеции. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ранее агентура подполья уже сообщала о встречах в здании "Укртелекома" высокопоставленных представителей Украины и иностранцев.

"На днях были зафиксированы военные из Швеции", - рассказал подпольщик.

По словам Лебедева, после удара по этому зданию СБУ оцепило его.

Кроме того, по информации РИА Новости, ВС РФ также поразили в эту ночь несколько военных целей, в частности, Харьковский тракторного завод, где ремонтировалась военная техника и складировались боеприпасы и ГСМ.