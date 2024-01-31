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Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Крым

Дежурные средства ПВО уничтожили 20 авиационных управляемых ракет в районе Крыма, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Крым
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что «17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом».

Обломки снарядов упали на территорию воинской части в районе населенного пункта Любимовка, повреждений авиационной техники нет, подчеркнули в Минобороны.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку на город. По предварительной информации, добавил он, сбито больше 6 ракет.

Глава региона уточнил, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, а в садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений.

Развожаев призвал жителей сразу же обращаться в правоохранительные органы при обнаружении разбитых ракет.

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