Ослабление украинской ПВО и расширение российских возможностей по нанесению дальних ударов крылатыми ракетами и беспилотниками привели к закономерному результату: воздушная тревога в тыловых районах Украины объявляется ежедневно, а количество пораженных целей, по сообщениям с мест, исчисляется сотнями - несмотря на заявления киевского режима о том, что все беспилотники и ракеты сбиты.

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Благодаря разведке НАТО украинские военные заблаговременно узнают о воздушных атаках России. Спутники, наземные радары и висящие в воздухе в круглосуточном режиме разведывательные воздушные суда сообщают о взлетах стратегических бомбардировщиков и МиГ-31 с "Кинжалами", пусках ракет. Российским военным приходится использовать творческий подход, чтобы в условиях такой "прозрачности" добиваться хороших результатов.

Одни из способов обмана противника - блуждающие "Герани". "Кошмарящие" украинский тыл беспилотники не летят прямо к своим целям - они петляют в украинском небе, перестраиваются, не раз меняя направление и боевые порядки. Целей у этих маневров несколько. Во-первых, отрабатываются новые тактики и методы преодоления украинской ПВО. В ночь на 25 января "Герани" пришли со стороны Черного моря. Они летели низко над водой и активно маневрировали, рассказала пресс-секретарь группировки ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

Полеты беспилотников над Украиной помогают российской спутниковой разведке вскрывать актуальные позиции вражеской ПВО, так как ВСУ постоянно перемещают свои зенитные системы. На основании полученных данных прокладываются маршруты для крылатых ракет. Также "Герани" отвлекают на себя внимание противовоздушной обороны, заставляя зенитчиков тратить крайне дефицитные ракеты.

В случае комбинированного применения: сперва "Герани", за ними ракеты, - украинская ПВО не успевает перезарядиться, и крылатые ракеты беспрепятственно поражают цели, пишет "Армейский стандарт".

Украинские СМИ с подачи властей откровенно врут об успехах своей ПВО. Они оперируют легендами о бабушках, сбивающих российские беспилотники банками с огурцами, и крылатых ракетах, уничтоженных меткой пулеметной очередью. Действительность не столь лучезарна и заявления Киева о "81-процентной сбиваемости" российских целей не соответствуют сообщениям с мест об ущербе, который наносят "сбитые" ракеты и дроны.

Мэр Славута в Хмельницкой области заврался до того, что объяснил повреждения "практически всех значимых объектов города": предприятий, судов, военкомата, других административных зданий, - падением обломков сбитых дронов. Еще больше "обломков" прилетело в Шепетовский район (крупный железнодорожный узел и много воинских частей) - по словам замглавы военной администрации Хмельницкой области Сергея Тюрина, только за одну ночь там повреждены 1760 объектов инфраструктуры. Это ж сколько обломков надо?!