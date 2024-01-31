Перед атакой ВСУ над Черным морем летали разведчики трех стран НАТО

Перед атакой на Крым над Черным морем летали разведывательные самолеты трех стран НАТО. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24, передает ТАСС.

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По данным портала, за два часа до объявления воздушной тревоги в Крыму у побережья Черного моря над Румынией летали летали противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на E-550A (на базе Gulfstream G550) ВВС Италии, а также стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk.

Американские самолеты летели в Румынию с военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии, а итальянские — из центральной части Италии. Сообщается, что британский самолет после рейса в Румынию полетел обратно в Великобританию.