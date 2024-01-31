Путин назвал одно из важнейших направлений фронта

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где происходят боевые действия. Lenta.ru

"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения", — заявил он на встрече с доверенными лицами. News.ru