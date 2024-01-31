Путин назвал соотношение пленных России и Украины
Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.
Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными.
«Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.