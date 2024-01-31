$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Путин назвал соотношение пленных России и Украины

Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

«У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

Минобороны: ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена

Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными.

«Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

Военные новости
Видео
Сергей Лавров
Владимир Путин
Россия
Украина