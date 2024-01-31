$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Путин высказался о вероятности случайного удара Киева по Ил-76 с пленными

Даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Lenta.ru

«Вы спросили: «Зачем они это сделали?» Я не знаю. Я не понимаю. Можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города, там несколько целей... Что касается того, что они сбили самолёт, где находились их военнослужащие — у меня нет ответа. Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. Если это так, то преступление по неосторожности», — сказал он. RT на русском

Глава государства отметил, что изъятые на месте падения фрагменты средств поражения доказывают, что это была ракета ПВО. Президент допустил, что украинских военных «плохо учили». NSN.FM

Военные новости
Видео
Владимир Путин
Обзор медиа
Киев