Путин высказался о вероятности случайного удара Киева по Ил-76 с пленными

«Вы спросили: «Зачем они это сделали?» Я не знаю. Я не понимаю. Можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города, там несколько целей... Что касается того, что они сбили самолёт, где находились их военнослужащие — у меня нет ответа. Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. Если это так, то преступление по неосторожности», — сказал он. RT на русском