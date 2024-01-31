Кадыров рассказал о повышении в звании Делимханова

Глава республики отметил, что благодаря своей непримиримой позиции к проявлениям терроризма и экстремизма, патриотизму и безграничной преданности нашему великому Отечеству Делимханов «обладает заслуженным авторитетом и пользуется уважением в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе».