Кадыров рассказал о повышении в звании Делимханова
Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава республики отметил, что благодаря своей непримиримой позиции к проявлениям терроризма и экстремизма, патриотизму и безграничной преданности нашему великому Отечеству Делимханов «обладает заслуженным авторитетом и пользуется уважением в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе».
Кадыров напомнил, что Адам Султанович является ветераном команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым.
Кроме того, заметил глава Чечни, Делимханов принимал участие в освобождении от города Мариуполя и других важных населённых пунктов ДНР, координировал действия чеченских подразделений в ходе выполнения оперативно-боевых задач.