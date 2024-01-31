Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посредническое участие при возвращении российских военнослужащих из украинского плена. Об этом информирует Министерство обороны России. RT на русском
"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении. ТАСС
Ранее сообщалось, что с украинской территории на родину вернулись 195 военнопленных России. Как отметили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где пройдут лечение. Ura.Ru